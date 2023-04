VIMI Fasteners, ricavi salgono a 14,4 milioni in primo trimestre (+13,7%)

VIMI Fasteners

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di organi di fissaggio ad elevato contenuto ingegneristico, ha chiuso ilconpari a 14,44 milioni di euro (+13,7% rispetto al 31 marzo 2022). Il settoresi attesta intorno al 56% del totale dei ricavi del periodo (in linea con il primo trimestre 2022).Il, al netto del valore di fatturato anzidetto, è pari a 32,84 milioni di euro (vs 30,24 milioni rilevato nel primo trimestre dellanno 2022).Al 31 marzo 2023, l'risulta sostanzialmente in linea con i valori di fine esercizio 2022, con un ammontare pari a 14,56 milioni, di cui 2,57 milioni relativi a debiti rilevati secondo quanto previsto da IFRS 16. Tale valore si confronta con i 14,09 milioni registrati al 31 dicembre 2022 (di cui 2,69 milioni rilevati secondo quanto previsto da IFRS 16) ed è inferiore rispetto ai 16,44 milioni al 31 marzo 2022 (di cui 3,16 milioni rilevati secondo quanto previsto da IFRS 16).