Cryptovalute, hedge fund sempre più attivi e interessati: asset superano 4 miliardi

(Teleborsa) -hanno scoperto il mercato dellee, più in generale, degli asset digitali, tanto chenegli ultimi tre anni, in coincidenza anche con le. E' quanto emerge daldedicato agli asset digitali di, intitolato "Oltre le criptovalute", che fa il punto sulla situazione del mercato dei digital asset.Si cita il, secondo cui esistono, di cui oltre la metà è stata lanciata negli ultimi tre anni. Gran parte dei fondi sono stati lanciati durante i periodi di crescita del prezzo del Bitcoin, mentre si denota un’attività più moderata negli anni meno rialzisti.Nel 2020 emergeva una distribuzione simile agli hedge fund tradizionali, in cui pochi fondi grandi gestiscono la maggior parte degli asset, con una lunga coda di fondi più piccoli. Ma alla fine del 2021, complice il bull market delle criptovalute, sono diminuiti i fondi con asset in gestione bassi e sono aumentati quelli che gestiscono fondi per oltre 20 milioni di dollari.Ildegli hedge fund che operano sul mercato cripto - secondo il rapporto -nel 2021 dai 3,8 dell’anno precedente, con undi dollari in un solo anno. E lo stesso report aveva indicato un valore dell’AUM complessivo di 2 miliardi appena due anni fa, confermando una crescita più rapida del mercato e l’attenzione che gli investitori istituzionali prestano oggi a questo settore.Per quanto riguarda i crypto-asset, oltre l’80% dei fondi negoziano, il 51% Solana, il 48% Polkadot, il 42% Avalanche ed il 39% Uniswap.tra quelli intervistati, in aumento rispetto agli 1 su 5 del 2020 (passando dal 21% al 38%). Questi, in media, investono in digital asset, rispetto al 3% riportato nel sondaggio dell’anno precedente. I fondi più attivi nel settore, che hanno investito più del 5% del proprio patrimonio in gestione in digital asset, rappresentano solo il 20% degli intervistati; gli(con 5 miliardi di dollari di AUM o più) hanno tuttidel proprio AUM totale in digital asset.(67%) che attualmente investono in asset digitaliin questa asset class, in calo rispetto all’86% dell’anno precedente. Il 29% dei gestori diintervistati che non stanno ancora investendo in digital asset ha confermato chein una fase avanzata. Circa un terzo di loro afferma che se le principali barriere regolamentari fossero rimosse, accelererebbero attivamente il loro coinvolgimento/investimento negli asset digitali (27%), con un aumento rispetto al 18% dell’anno precedente.