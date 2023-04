Moody's: minaccia a reputazione spinge imprese a investire in analisi supply chain

(Teleborsa) - Laè uno dei principali motivi che spingono le imprese ad. Lo sostiene un nuovo sondaggio condotto da Moody's Analytics, dal quale emerge che il 69% delle aziende dichiara di non avere la visibilità sufficiente ad individuare i rischi all'interno delle proprie reti organizzative ed ad evitare danni alla reputazione.Inoltre, il 70% delle aziende staderivante da terze parti e il 74% valuta la propria capacità di gestione del rischio di terzi come scarsa o mediocre.Le aziende hanno indicato una serie di fattori alla base di queste valutazioni: la, laall'interno della supply chain e il fatto che la responsabilità di tale monitoraggio sia condivisa tra vari reparti aziendali."Gli ultimi due anni hannodei rischi presenti all'interno della catena logistica", ha commentato Keith Berry, General Manager, Know Your Customer Solutions di Moody's Analytics."Le organizzazioni che sono in grado di rendere conto dell'impatto ambientale dei propri fornitori e di dimostrare che lavorano con organizzazioni eque ed etiche ne traggono- ha aggiunto - È chiaro che la visibilità su tali rischi possa offrire enormi vantaggi competitivi".