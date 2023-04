State Street, utile primo trimestre in calo e sotto le attese

State Street

(Teleborsa) -, leader a livello mondiale nella fornitura di servizi finanziari per investitori istituzionali, ha chiuso ilconpari a 3.101 milioni di dollari (-2% su base trimestrale e +1% su base annuale) e undi 549 milioni di dollari (-25% su base trimestrale e -9% su base annuale). I ricavi sono stati trainati principalmente da un maggiore NII, parzialmente compensato da minori ricavi da commissioni.L'è stato di 1,52 dollari (-20% su base trimestrale e -3% su base annuale).Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 1,64 dollari su un fatturato di 3,12 miliardi di dollari."I nostri risultati del primo trimestre riflettono la, nonostante i continui aumenti dei tassi di interesse e successivi significativi movimenti di mercato, volatilità e perturbazioni all'interno di altre parti del settore bancario", ha commentato il"In questo modo, lee sono cresciute poiché abbiamo registrato una forte crescita del reddito da interessi netti su base annua, che ci ha permesso di compensare i venti contrari dei ricavi da commissioni dovuti a livelli medi di mercato significativamente inferiori", ha aggiunto.