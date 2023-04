Borsa Milano positiva con banche e utility

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Banca MPS

Hera

A2A

Banco BPM

Telecom Italia

Saipem

STMicroelectronics

Leonardo

Intercos

Antares Vision

Salcef Group

ENAV

De' Longhi

Brunello Cucinelli

Tinexta

Reply

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia, nel complesso cautamente positive, con gli occhi puntati alle trimestrali americane, aspettando le prossime mosse delle banche centrali. Nel frattempo sui mercati USA si muove in territorio negativo l', che registra una flessione dello 0,23%.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,096. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 1.990,5 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 79,4 dollari per barile, in forte calo dell'1,81%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +180 punti base, mostrando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,27%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,08%, resta vicino alla parità(-0,13%);avanza dello 0,21%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 27.935 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 30.122 punti.di Milano, troviamo(+3,81%),(+2,57%),(+2,45%) e(+2,04%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,27%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,48%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,11%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,21%.di Milano,(+5,63%),(+4,90%),(+2,44%) e(+2,39%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,40%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,65%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,07%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,91%.Tra ledi maggior peso:06:30: Produzione industriale, mensile (atteso 4,5%; preced. -5,3%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 9,8%; preced. 10,4%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,4%)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 8,6%; preced. 11,9%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,1%).