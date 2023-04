Piazza Affari stabile. Soffre TIM, spunti su BPM e Nexi

TIM

(Teleborsa) -, con gli investitori che. Sul fronte della politica monetaria, Philip Lane (BCE) ha dichiarato che sarà necessario aumentare i tassi alla riunione di maggio, e che l'andamento dei dati determinerà la dimensione dell'aumento. Per quanto riguarda i dati macro, preoccupa l'inflazione in Regno Unito, dopo che a marzo è scesa meno del previsto al 10,1% (rispetto al 10,4% di febbraio).A Piazza Affari spicca ladi, con il mercato che è rimasto deluso dei ritocchi minimi per lada parte di CDP-Macquarie e da KKR.su, che ieri sera ha comunicato di considerare un progetto di v, finalizzato alla definizione di una potenziale partnership con un primario operatore di mercato. Inoltre, Fabrizio Palenzona - nuovo presidente della Fondazione CRT - ha detto che ladella banca conha ancora una valenza strategica., mentre ilhanno firmato un accordo esclusivo non vincolante riguardante una partnership strategica per creare un attore importante nel mercato francese dei pagamenti.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,096. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 1.980,1 dollari l'oncia. Forte riduzione del(Light Sweet Crude Oil) (-2,03%), che ha toccato 79,22 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +179 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con ilpari al 4,28%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,32%, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Sosta sulla parità la, con ilche si attesta a 27.858 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 30.054 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Senza direzione il(-0,18%); in lieve ribasso il(-0,28%).di Piazza Affari, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,49%. Guadagno moderato per, che avanza dell'1,00%. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,95%. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,83%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,17%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,27% (nonostanteabbia rinnovato il contratto da 280 di milioni per la nave da perforazione Santorini). Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,17%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,97%.Tra i(+4,45%),(+2,17%),(+1,09%) e(+1,03%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,29% (nonostante il balzo dei ricavi del 34,7% nel primo trimestre). Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,14%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,65%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,64%.