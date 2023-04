Venture capital, Bonfanti (Kairos): rallentamento non è crisi, dry powder importante

(Teleborsa) - "L'Italia è un paese tipicamente follower delle altre tendenze europee, e questo accade anche nel. Già nel quarto trimestre del 2022 avevamo visto un mancato incremento nei deal, anche se non va dimenticato che il 2021 era stato un anno record, e quindi il". Lo ha affermato, durante la presentazione del Rapporto di ricerca Venture Capital Monitor – VeM , che ha indicato un calo del 63% sull'ammontare investito in startup italiane nei primi tre mesi del 2023."Questa contrazione la vediamo nel deal flow operativo, ed è, che sono più influenzate dal contesto macro globale - ha spiegato - In Italia sta accadendo lo stesso fenomeno dell'Europa, dove però, perché i dati sono in contrazione nel breve periodo ma in assoluta crescita nel medio periodo".Bonfanti ha anche ricordato che nel 2021 "abbiamo visto delleper delle società che avevano business model ancora molto poco solidi".L'esperto ha anche ricordato che "a livello europeo ci sono oltre 50 miliardi di euro di, il che vuol dire che c'è del capitale sicuro per essere investito, che serve anche a scavallare questo momento macro difficile". "In Italia la maggior parte dei fondi attivi è stato lanciato negli ultimi 2-3 anni e quindi anche qui", ha aggiunto.