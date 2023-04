AMCO, Fitch conferma rating BBB e oulook Stabile

(Teleborsa) - Fitch Ratings hasu AMCO, società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e primario operatore nella gestione dei crediti deteriorati.I rating di AMCO sono(BBB/Stabile), data la sua missione quasi governativa di ripulire le non-performing exposure (NPE) delle banche in difficoltà, che riflette la forza del collegamento con il governo nazionale italiano e le aspettative di Fitch in merito disponibilità a fornire un supporto straordinario se necessario per servire il debito di AMCO.L'agenzia di rating prevede che AMCO venga preventivamente ricapitalizzata se il suodovesse scendere verso i requisiti minimi dell'8% (AMCO: 33% alla fine del 2022), cosa "improbabile al momento".Inoltre, Fitch prevede che lo, alla luce della graduale introduzione di Guaranteed Loans Active Management (GLAM), una piattaforma progettata per gestire circa 11 miliardi di euro di prestiti nei prossimi tre anni, che hanno la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia italiano nell'ambito del quadro temporaneo dell'UE per sostenere l'economia durante il Covid-19.