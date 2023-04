AT&T, ricavi sotto le attese nel primo trimestre

AT&T

(Teleborsa) -, colosso statunitense delle telecomunicazioni, ha registratodelpari a 30,1 miliardi di dollari, rispetto ai 29,7 miliardi di dollari del trimestre di un anno fa, con un aumento dell'1,4%. Tale aumento riflette principalmente i maggiori ricavi Mobility, Mexico e Consumer Wireline, in parte compensati dai minori ricavi Business Wireline. Gli analisti si aspettavano in media 30,27 miliardi di dollari, secondo i dati di Refinitiv.L'è stato di 4,5 miliardi di dollari, o 57 centesimi per azione, nel trimestre, rispetto ai 5,1 miliardi di dollari, o 65 centesimi per azione, dell'anno precedente.AT&T ha aggiunto 424.000nel trimestre, al di sopra della stima Factset di 422.800.