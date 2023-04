Banca Profilo, assemblea approva bilancio e dividendo di 0,014 euro

Banca Profilo

(Teleborsa) - L'dihae lapari a 0,014 euro per azione. È stato deliberato di mettere in pagamento il dividendo il 4 maggio 2023, con stacco della cedola n. 24 al 2 maggio 2023, secondo le risultanze dei conti al termine della giornata contabile del 3 maggio 2023 (record date per il dividendo).Rapportando l'importo unitario del suddetto dividendo al prezzo di riferimento registrato il 19 aprile 2023 risulterebbe un rendimento () pari al 6,2%.Approvate anche le delibere ed informative in materia die incentivazione del personale.