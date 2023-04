Lottomatica, Borsa Italiana dispone l'ammissione alla quotazione

(Teleborsa) -nel mercato Euronext Milan di. La comunicazione del gestore di Piazza Affari arriva a poche ore di distanza da quando la società ha fissato l'intervallo di valorizzazione indicativa delle proprie azioni da un minimo di 9 a un massimo di 11 euro, per una capitalizzazione di mercato post aumento di capitale tra 2,265 e 2,67 miliardi di euro.Lottomatica, controllata da Apollo Global Management, stima di. L'avvio dell'IPO resta subordinato all'ottenimento del via libera dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB).