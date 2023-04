SIF, posticipato closing per cessione 28% del capitale

S.I.F.

(Teleborsa) - È statodi, società attiva nel settore dell'amministrazione degli immobili e quotata su Euronext Growth Milan. Previsto originariamente entro il 21 aprile 2023, è statoper permettere la conclusione dell'iter per la costituzione e l'avvio dell’operatività del veicolo di investimento designato come acquirente.Lo scorso 29 marzo gli azionisti di controllo avevano comunicato un accordo per cedere il 28% del capitale a, fondo di private equity con quasi 1 miliardo di euro di patrimonio in gestione, presente a Lisbona e Milano.