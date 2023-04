USA, leading indicator marzo peggiora a -1,2%

(Teleborsa) -. Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, il Leading Indicator (LEI) si attesta a quota 108,4 punti in calo dell'1,2% rispetto al mese precedente (quando il calo era stato dello 0,5%) e rispetto al -0,6% atteso dagli analisti.La componente che riguarda laè aumentata dello 0,2% a 110,2 punti, mentre quella sulleè calata dello 0,2% a 118,3 punti."Il LEI statunitense è sceso, in linea con il peggioramento delle condizioni economiche future - ha dichiarato Justyna Zabinska-La Monica, Senior Manager, Business Cycle Indicators, presso The Conference Board - Le debolezze tra i componenti dell'indice erano diffuse a marzo e lo sono state negli ultimi sei mesi, il che ha spinto il tasso di crescita del LEI più in territorio negativo"."Il Conference Board prevede che la debolezza economica si intensificherà e si diffonderà più ampiamente in tutta l'economia statunitense nei prossimi mesi, portando a una", ha aggiunto.