AdR, Troncone: "Innovazione, qualità e bellezza asset strategici per crescita e sviluppo"

(Teleborsa) -, che punta adel servizio offerto ai passeggeri. E' quanto spiegato dall'Amministratore delegato di AdR, in una intervista al, in corso a Roma fino al 23 aprile presso l'Auditorium Parco della Musica."Stiamo lavorando per unche sia parte effettiva del viaggio, dovenei processi", ha spiegato Troncone ad una platea di studenti, ricordando che ilche consegna gli acquisti direttamente al gate è già una realtà a Fiumicino e vi saranno servizi dedicati alleper consentire loro di muoversi autonomamente."Abbiamo approfittato delle crisi trasformandola in occasione per investire in ricerca e sviluppo - ha proseguito Troncone - e inaugurando un, uno spazio disegnato in modo smart da cui le nostre start-up possano osservare da vicino cosa succede in aeroporto e testare sul tessuto operativo le loro sperimentazioni".Il manager ha ricordato che la secondaha attrattodi cui 55 in Italia, e verrà fatta unaper portarli nell'acceleratore e farli sviluppare. Fra le altre iniziative troncone ha citato, per finanziare le start-up.L'Ad ha fatto cenno anche alla, per lo sviluppo della Urban Air Mobility. "Pensiamo che Roma sia la candidata ideale per la progettazione di vertiporti e per questo abbiamo aperto una società con Nizza, Venezia e Bologna candidandoci a farlo anche a livello internazionale", ha detto Troncone.Un altro elemento importante per AdR è la, che sta diventando sempre più strategica in un aeroporto che va concepito non solo come una destinazione, ma anche come uno snodo della connettività internazionale.