Intermonte, assemblea approva bilancio e dividendo di 0,26 euro

Intermonte

(Teleborsa) - L'degli azionisti di, investment bank indipendente quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato ildi esercizio al 31 dicembre 2022 e lapari a 0,26 euro per ogni azione ordinaria in circolazione, per un ammontare complessivo di 8.355.806,42 euro. Il dividendo sarà messo in pagamento in data 10 maggio 2023, previo stacco cedola in data 8 maggio 2023 e data di legittimazione al pagamento (record date) il 9 maggio 2023.Inoltre, i soci hanno approvato le politiche e prassi die incentivazione per il 2023 e l'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di