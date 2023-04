A vuoto la gara della Difesa per il trasporto cargo di materiali e mezzi militari

(Teleborsa) -nella procedura diindetta dal Ministero della Difesa per l'attività dinell'arco di tempo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023.Glipotenzialmente interessati non hanno partecipato o avranno visto respingere la propria domanda per mancanza dei requisiti richiesti dalla Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali del Dicastero.La gara atteneva il trasporto negli scenari operativi in cui sono impegnati i contingenti italiani. Ilè stato fissato in 6,15 milioni di euro. Il Ministero della Difesa dovrà comunque trovare una soluzione per garantire, nella seconda metà dell’anno in corso, il trasferimento di quanto necessario alle forze armate italiane, attualmente impegnate in