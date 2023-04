Biesse, assemblea approva bilancio e dividendo di 0,33 euro

Biesse

(Teleborsa) - L'degli azionisti di, multinazionale quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo e materiali compositi, ha approvato ilal 31 dicembre 2022 e la distribuzione di unlordo complessivo di 0,33 euro per azione.Ildel dividendo complessivo di euro 0,33 avrà cedola nr. 17, data stacco 8 maggio 2023, record date 9 maggio 2023, valuta di pagamento 10 maggio 2023.I soci hanno anche deliberato in senso favorevole sulla relazione sulla politica in materia die sui compensi corrisposti relativa all'esercizio 2022.