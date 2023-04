BPER, assemblea approva bilancio e dividendo di 0,12 euro

BPER

(Teleborsa) - L'degli azionisti diharelativo all'esercizio 2022 eunitario in contanti pari a 0,12 euro per azione (0,06 euro nel 2021), per un ammontare massimo complessivo pari a 169.902.062,16 euro. Il dividendo sarà messo in pagamento dal 24 maggio 2023 (payment date), con data di stacco della cedola (ex date) lunedì 22 maggio 2023 e data di legittimazione al pagamento (record date) martedì 23 maggio 2023.I soci hanno inoltre approvato: la prima e la seconda sezione della Relazione 2023 sulla politica in materia die sui compensi corrisposti; il piano didi breve termine basato su strumenti finanziari; l'autorizzazione all'acquisto e al compimento di atti di disposizione aventi ad oggetto azioni ordinarie.