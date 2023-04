ERG, assemblea approva bilancio e dividendo da 1 euro per azione

ERG

(Teleborsa) - L'degli azionisti di, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, hadi Esercizio al 31 dicembre 2022 edi 1 euro per azione, che sarà messo in pagamento a partire dal 24 maggio 2023 (payment date), previo stacco della cedola (n. 26) a partire dal 22 maggio 2023 (ex date) e record date il 23 maggio 2023.I soci hanno anche, tra le altre cose,di amministrazione, sulla base della proposta formulata dall'azionista SQ Renewables (titolare del 62,533% del capitale). Il consigliere Renato Pizzolla scadrà dalla carica unitamente agli altri componenti del CdA e pertanto alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.