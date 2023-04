Il 72% dei CEO europei è ottimista nonostante l'incertezza: gestione dei costi e innovazione sono cruciali

(Teleborsa) - Il 79% deia livello globale ha fiducia nelledella propria società, nonostante leper ilrestino l’aumento dei tassi di interesse, l’instabilità finanziaria, le tensioni geopolitiche e una probabile recessione. È quanto è emerso dalla ricerca BCGche indaga prospettive, preoccupazioni e priorità strategiche di 759 dirigenti a livello globale, per tastare il polso delle aziende nel periodo di grande incertezza che stanno attraversando.Anche i CEO insi dicono ottimisti: il 72% è convinto della strada da percorrere, rispetto all'83% ine al 79% inC’è un importante focus sulla gestione dei processi: il 58% dei leader europei prevede di riprogettare i processi o modelli operativi. Mentre in Europa si dà priorità agli investimenti sucome dichiara il 55% dei CEO europei, temi come digitale, tech e intelligenza artificiale sono la prima scelta dei colleghi in Nord America e Asia.L'Europa è l’area in cui si investe meno perIl 20% dei CEO dichiara di non voler intraprendere alcuna azione in merito. I CEO in Asia sono i più interessati ad investire in azioni di sviluppo con quasi il 10% delle aziende che ha già intrapreso operazione orientate alla crescita tra cui fusioni e innovazioni.L’analisi ha individuato casi di aziende con particolari capacità diche hanno generato rendimenti totali per gli azionisti superiori di 15 punti percentuali rispetto alla media registrata nei loro settori nell’ultimo anno. Ciò che le distingue, è l’attenzione a investire le risorse liberate dalla riduzione dei costi per sostenere la crescita: innovazione di prodotto e di processo, ma anche assunzioni, retention, upskilling.Come spiegaPartner and Director di BCG: “L’incertezza economica non può che essere al centro delle riflessioni dei CEO di tutto il mondo. Ma molti leader, proprio in questi momenti, restano concentrati sulla salute e la crescita della propria azienda, puntando a investimenti in aree chiave per l’innovazione come AI, sostenibilità e talenti, per rimanere competitivi ed essere pronti ad affrontare altri shock sistemici che potrebbero verificarsi in futuro.”