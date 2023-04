Mittel, risultato netto positivo per 0,7 milioni di euro nel 2022

Mittel

(Teleborsa) -, investment - merchant bank quotata su Euronext Milan e focalizzata su investimenti di maggioranza in piccole e medie imprese italiane ad elevata generazione di cassa, ha chiuso il 2022 con unpositivo per 0,7 milioni di euro (0,6 milioni di euro al 31 dicembre). L'contabile si attesta a 31,1 milioni di euro (in netta crescita rispetto ai 24,7 milioni al 31 dicembre 2021).sono stati pari a 210,2 milioni di euro, in ulteriore crescita rispetto a 201,6 milioni registrati al 31 dicembre 2021, grazie al contributo delle partecipate industriali e in particolare delle società dell'arredobagno, che contribuiscono al dato consolidato con un fatturato di 75,7 milioni 2021).Prosegue la, con incassi nell'esercizio su rimanenze immobiliari (vendite complessive pari a 17,6 milioni, a fronte di capex di 1,9 milioni) e crediti finanziari (2 milioni).