SAES Getters, OPA parziale su azioni risparmio e conversione obbligatoria

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti e sistemi per applicazioni industriali e medicali, ha approvato le linee guida di un'operazione unitaria comprensiva della proposta di autorizzazione all'- da attuarsi mediante un'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria parziale - e dellain azioni ordinarie della stessa.In particolare, è previsto l'acquisto da parte della società di 1.364.721 azioni di risparmio proprie (pari al 6,2% circa del capitale sociale e al 18,5% circa delle azioni di risparmio), ad undi 29,31 euro (premio del 17,3% rispetto all'ultimo giorno) per azione di risparmio (ex dividendo 2022). inoltre, sarà effettuata la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio non acquistate per effetto dell'OPA in azioni ordinarie, sulla base di unpari a 1 azione ordinaria per ogni 1 azione di risparmio.L'operazione, nel suo complesso, è finalizzata al miglioramento e alladel capitale sociale di SAES Getters, alla razionalizzazione degli strumenti finanziari emessi dalla società, all'delle azioni ordinarie, nonché ad una omogeneizzazione dei diritti di tutti gli azionisti.SAES Getters è, in qualità di advisor finanziario, da De Lorenzi Miccichè Scalera Spada - Avvocati Associati, in qualità di consulente legale, e dallo studio notarile ZNR notai, nella persona di Filippo Zabban.