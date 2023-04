Santander assume Christiana Riley da Deutsche Bank per guidare Nord America

Banco Santander

Deutsche Bank

(Teleborsa) -ha. Riley entrerà a far parte della banca il 1° ottobre, previa approvazione regolamentare, e sarà responsabile di tutte le attività della banca negli Stati Uniti e in Messico, con i rispettivi responsabili nazionali, Tim Wennes e Felipe García Ascencio, che riporteranno a lei. Inoltre, sarà un membro del management team del gruppo e riporterà al CEO del gruppo, Héctor Grisi, che era il capo regionale per il Nord America fino a quando non è stato nominato nel suo ruolo attuale il 1° gennaio 2023.Riley si unisce a Santander da(che ha nominato Claudio de Sanctis nel Management Board al suo posto), dove è stata membro del consiglio di amministrazione avendo ricoperto diversi ruoli di leadership negli ultimi 17 anni sia in Europa che nelle Americhe. Recentemente è stata, con sede a New York, e prima ancora è stata chief financial officer e co-CEO di Corporate and Investment Banking (CIB). Prima di entrare in Deutsche, ha lavorato presso McKinsey e Greenhill.Santander serve, con circa 45.000 dipendenti e 1.900 filiali. Nel 2022 la regione del Nord America ha generato il 25% dell'utile sottostante del gruppo, con un rendimento rettificato del patrimonio netto tangibile del 20,5%.