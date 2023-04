WINDTRE riceve menzione speciale al "Premio bilancio di sostenibilità 2023"

(Teleborsa) - La compagnia di telefonia mobileha ricevuto unaper i risultati raggiunti nella dimensione sociale degli obiettivi ESG. L’iniziativa, promossa da Corriere della Sera e Buone Notizie, in collaborazione con NeXt - Nuova Economia per Tutti, ha passato al vaglioIn particolare, WINDTRE, nello specifico, ha ottenuto questo riconoscimento, che include percorsi di sviluppo specifici per le donne,nello sviluppo dei processi e delle politiche retributive. La giuria del Premio, inoltre, ha sottolineato positivamente le linee guida aziendali, che includono la raccolta die l’incentivazione di pratiche a sostegno dellaLa parità di genere è uno dei dieci obiettivi del piano di sostenibilità di WINDTRE, che la promuove attraverso iniziative a sostegno dello sviluppo delle carriere, con percorsi didedicati, e attraverso, dall’assunzione ai processi di rewarding. Per raggiungere questo traguardo, l’azienda, il benessere e la piena realizzazione delle sue persone, attraverso un, chiamato “Human Working”, basato su flessibilità, responsabilità, fiducia e attenzione alle relazioni.Più in generale, WINDTRE ha l’obiettivo di realizzare un, che pone le basi nell’ascolto, nella condivisione e confronto aperto, favorendo il dialogo e l’osmosi tra le diverse generazioni presenti in azienda e promuove una cultura aperta e rispettosa in cui poter esprimere a pieno le proprie unicità, competenze e potenzialità.