Aeroitalia vola da Bergamo a Fiumicino con SkyAlps

(Teleborsa) - Dopo essersi aggiudicata la gara per i voli in continuità territoriale da Olbia e Alghero verso Roma e Milano Linate, la compagnia aerearilancia la sua presenzapotenziando ilcon un aumento di frequenze da partire dal prossimo 15 maggio. Il programma operativo è reso possibile grazie all’, disponendo sulla tratta degli aeromobilida 78 posti, coerenti con la domanda di mercato,Legiornaliere,, con aggiunte del volo programmato la, consentono non solo di collegare lo scalo bergamasco con Roma Fiumicino, ma anche di garantire connessioni e, con possibilità di effettuare andata e ritorno in giornata, verso gli scali di(quest’ultimo dal 1 giugno) e conAl collegamento con Fiumicino si aggiungono nuovi voli da Comiso per Milano Bergamo, operati con aeromobili Boeing 737/700 da 148 posti nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e domenica."Dal 15 maggio Aeroitalia riporta tre collegamenti giornalieri dal lunedì al venerdì verso Roma Fiumicino, cui si aggiungerà un collegamento anche la domenica sera. Voli effettuati da SkyAlps, compagniera aerea con la quale Aeroitalia ha stipulato un accordo. Questo si inserisce in un contesto di andamento veramente positivo del nostro scalo., in una summer che si presenta come la più forte che mai", commenta, Direttore Aviation di SACBO."Aeroitalia è lieta di annunciare i propri collegamenti dall'aeroporto di Orio al Serio verso Roma Fiumicino e viceversa, che verranno effettuati con tre frequenze giornaliere, attraverso una collaborazione con SkyAlps, compagnia italiana che opera velivoli Bombardier Dash 8", conferma, executive Vice President Operation di Aeroitalia."Il velivolo - prosegue Calvosa - ha caratteristiche molto interessanti da un punto di vista della duttilità e consentirà di operare collegamenti con tariffe assolutamente concorrenziali. Questi collegamenti consentiranno, via Roma, di raggiungere dall'aeroporto di Orio al Serio e viceversa, di raggiungere tutte le altre destinazioni collegate quest'oggi dal network di Aeroitalia, che sono principalmente legate alla Sardegna e alla Sicilia con alcune frequenze estive sulle principali località balneari del Mediterraneo".