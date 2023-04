Alfonsino, Banca Finnat lima target price e conferma Buy

Alfonsino

(Teleborsa) - Banca Finnat ha abbassato aper azione (da 1,26 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel servizio di food order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, confermando ilsul titolo a. La revisione della raccomandazione arriva dopo che la società ha comunicato i risultati 2022 e annunciato una serie di nuovi servizi Gli analisti evidenziano che la società sta ora cercando diattraverso l'offerta di nuovi servizi nei centri già presidiati piuttosto che ampliare la presenza territoriale.Dopo una perdita, attesa, di quasi 2 milioni di euro a consuntivo 2022, Banca Finnat stima uncaratterizzato da unanetta per 920 mila euro.Sull'interosi mantiene però "confidente" che ilpossa crescere ad un tasso medio anno superiore al 40%. L', atteso negativo per 186 mila euro a consuntivo 2023 (negativo per 1,9 milioni al 31.12.2022), dovrebbe poter raggiungere un valore positivo per 3,7 milioni di euro nel 2026. L'di bilancio 2026 è visto a 1,9 milioni di euro.