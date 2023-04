DEF, risoluzione della maggioranza: aumento pensioni minime e sostegno alla natalità

(Teleborsa) - Valutare investimenti nelinteso come "". È la precisazione inserita nella versione definitiva della risoluzione di maggioranza sulche sarà votata nel pomeriggio allae alLa formulazione ora impegna il governo a "valutare l'opportunità di destinare eventuali spazi di bilancio anche per investimenti nel sistema nazionale di istruzione (scuole pubbliche e paritarie) eTra le indicazioni contenute nella relazione di maggioranza al Documento di Economia e Finanza depositata alla Camera c'è anche l'aumento delle, la prosecuzione dell'azione di riduzione dele l'introduzione di misure strutturali per il sostengo dellaPer le pensioni, in particolare, la maggioranza impegna il governo "a valutare nell'ambito degli eventualiche si renderanno disponibili per la prossima manovra di bilancio un intervento in materia di innalzamento delle pensioni minime". Il sostengo a natalità e famiglia andrebbe peseguito poi "proteggendo la, potenziando i servizi territoriali destinati alla cura dei bambini, in particolare quelli educativi, promuovendo iniziative di conciliazione deie agevolando le famiglie consotto il profilo della fiscalità, al fine di invertire progressivamente la tendenza del, anche al fine di garantire la tenuta del sistema pensionistico e la sostenibilità del debito pubblico".Lachiede poi al governo di definire "un piano di interventi volto a favorire e incentivare l', con particolare riferimento a quella femminile". Tra le altre indicazioni, proseguire nel percorso di risuzione del cuneo fiscale, ridurre iladottare misure per il reshoring delle imprese e per la rigenerazione urbana.Pd, Avs e M5S hanno invece depositata alla Camera e in Senato unache richiede di rafforzare l'assegno unico, aumentare il finanziamento della sanità, garantire l'equità del sistema fiscale, evitare lo smantellamento del reddito di cittadinanza, rafforzare le politiche attive sul lavoro, avviare la sperimentazione della riduzione dell'orario di lavoro a parità di retribuzione. Le tre forze politiche di opposizione hanno poi chiesto anche la piena attuazione del, un taglio strutturale del cuneo fiscale e l'introduzione di un salario minimo salvaguardando la contrattazione collettiva. Ilpresenterà invece un suo testo.