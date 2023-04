Le trimestrali spingono Wall Street. PIL USA in forte frenata

Dow Jones

Microchip Technology

(Teleborsa) - Seduta in rialzo per la borsa di Wall Street, spinta da alcune trimestrali migliori del previsto, mentre la lettura preliminare del PIL ha mostrato un brusco. Il dato arriva a pochi giorni dalla riunione dellain materia di tassi di interesse. Il mercato stima che la lettura preliminare del PIL influenzerà le decisioni di politica monetaria della banca centrale americana.: il numero dei lavoratori che per la prima volta ha richiesto i sussidi di disoccupazione , nella settimana terminata il 22 aprile, è diminuito più delle attese degli analisti.Tra gli indici statunitensi, ilavanza a 33.434 punti; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.082 punti. Sale il(+1,12%); come pure, positivo l'(+0,91%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+3,53%),(+0,76%) e(+0,74%).Al top tra i(+2,64%) e(+1,24%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,79%.Senza slancio, che negozia con un -2,66%.è stabile, riportando un moderato -1,82%.Andamento cauto per, che mostra una performance pari a -1,78%.Tra idel Nasdaq 100,(+13,49%) spinta dalla trimestrale sopra le attese pubblicata a mercati chiusi. Bene inoltre(+7,44%),(+3,72%) e(+3,55%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,98%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,38 punti percentuali.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,79%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,45%.