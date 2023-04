Meta brilla grazie alla trimestrale

Meta Platforms

Nasdaq 100

azienda che gestisce Facebook

(Teleborsa) - Brilla, che passa di mano con un aumento del 14,19%, dopo aver annunciato un outlook positivo e ricavi tornati a crescere nel primo trimestre."Abbiamo avuto un buon trimestre e la nostra comunità continua a crescere - ha affermato Mark Zuckerberg, fondatore e CEO - Il nostro lavoro di intelligenza artificiale sta portando a buoni risultati nelle nostre app e nel nostro business. Stiamo anche diventando più efficienti in modo da poter costruire prodotti migliori più velocemente e metterci in una posizione più forte per realizzare la nostra visione a lungo termine."Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'rispetto all'indice di riferimento.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 241,4 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 236,8. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 234,4.