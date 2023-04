Piovan, assemblea approva bilancio 2022 e dividendo di 0,20 euro

Piovan

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nello sviluppo e produzione di sistemi di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri, polveri plastiche e alimentari, haal 31 dicembre 2022 e lapari a 0,20 euro per azione, che sarà messo in pagamento a partire dal 17 maggio 2023, con stacco cedola in data 15 maggio 2023 e data di legittimazione al pagamento (cd. record date) 16 maggio 2023.Confermata la nomina diaddella società, precedentemente cooptato dal consiglio di amministrazione.I soci hanno inoltre: approvato la politica in materia di; approvato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di; approvato un piano digratuita di azioni ordinarie della società denominato "Long Term Incentive Plan 2023 - 2025".