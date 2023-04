Scuola, Anief incontra Ministero su riparto risorse PNRR e semplificazione

(Teleborsa) -ha partecipato, assieme agli altri sindacati, ad un, per parlare delper nuove competenze, nuovi linguaggi e formazione del personale e delamministrativaIn delegazione il segretario generale(ANIEF) ha chiesto cheper il monitoraggio di queste linee di azione così decisive per il futuro dell’istruzione.Per lesono stanziatida utilizzare per la promozione delle discipline STEM, il potenziamento del multilinguismo, promozione dell’internazionalizzazione. Tra le misure nel PNRR è previsto anche un corso obbligatorio di coding per tutti gli studenti nell’arco del loro ciclo scolastico.Per ladel personale scolastico è previsto unche interesseranno circa 650.000 persone tra docenti e personale scolastico con l’obiettivo svilupparne le competenze digitali per favorire un approccio accessibile, inclusivo e intelligente all’educazione digitale.: uno snellimento dellecon un ripristino del doppio canale, l’utilizzo delle graduatorie di tutti i concorsi incluso lo straordinario bis e la conferma in ruolo degli assunti con riserva;prevista per i docenti che rischia di compromettere l’azione didattica; la creazione di uni; l’istituzione di unscolastica.È sulla questione del pagamento dei supplenti brevi – sottolinea Daniela Rosano - che l’azione della semplificazione dovrà operare quanto prima, è inaccettabile che ci siano ancora ritardi di mesi nel pagamento dei lavoratori.