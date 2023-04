A2A, soci approvano bilancio e dividendo. Eletto nuovo CdA

A2A

(Teleborsa) - L'di, multi-utility italiana quotata su Euronext Milan, haper l'esercizio 2022 e laper azione ordinaria pari a 0,0904 euro da mettere in pagamento dal 24 maggio 2023 (data stacco cedola n. 26 il 22 maggio 2023) e record date il 23 maggio 2023.I soci hannoper tre esercizi, con il meccanismo del voto di lista,costituito dai seguenti 12 componenti: Marco Emilio Angelo Patuano - Presidente; Giovanni Comboni - Vice Presidente; Renato Mazzoncini; Maria Grazia Speranza; Maria Elisa D’Amico; Fabio Lavini; Roberto Tasca; Elisabetta Cristiana Bombana e Elisabetta Pistis (tratti dalla lista presentata congiuntamente dagli azionisti di maggioranza Comune di Brescia e Comune di Milano, titolari complessivamente di una partecipazione pari al 50,000000112% circa del capitale sociale); Vincenzo Cariello, Alessandro Zunino e Susanna Dorigoni (tratti dalla lista presentata congiuntamente da un gruppo di azionisti di minoranza costituito da società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali, titolari complessivamente di una partecipazione pari al 1,07593% circa del capitale sociale).L'assemblea ha anche: approvato la relazione sulla2023; autorizzato l'organo amministrativo ad effettuare operazioni di acquisto e di disposizione di; conferito l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2025 al 2033 alla società KPMG; nominato per tre esercizi, con il meccanismo del voto di lista, il