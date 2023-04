Fervi, ricavi salgono a 15,1 milioni di euro nel primo trimestre

Fervi

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella fornitura di attrezzature professionali, ha chiuso ilconpari a circa 15,1 milioni di euro, rispetto a 14,7 milioni di euro al 31 marzo 2022, con un incremento circa del 2,8% e segnando il record storico di ricavi consolidati del periodo.La, negativa (indebitamento) per circa 10,7 milioni di euro, risulta in miglioramento di 0,5 milioni di euro rispetto al dato al 31 dicembre 2022 (-11,2 milioni di euro)."Siamo soddisfatti dell'andamento del primo trimestre che conferma un trend di crescita consolidato nonostante le tensioni macroeconomiche e geopolitiche che probabilmente non hanno ancora manifestato appieno i propri effetti", ha commentato il