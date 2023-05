L'Ecopillola di Andrea Ferretti - Nuovo Patto di stabilità: catastrofe o opportunità per l'Italia?

(Teleborsa) - Finalmente ladi revisione del, che adesso verrà sottoposto del Consiglio europeo e del Parlamento. Ma com'è questa proposta?A questa domanda risponde l'economistaanalizzando nel dettaglio la riforma.Ilche prevedeva rigidi obblighi e sanzioni a carico di quei Paesi che non rispettassero determinati criteri di bilancio, come un rapportoed un rapportoSuccessivamente, nel 2020, a causa della crisi pandemica, le clausole del Patto di stabilità, che chiameremo Vecchio Patto sono state sospese fino a fine dicembre 2023.- Il primo punto di forza riguarda i criteri. Il Vecchio Patto prevedeva che i Paesi che evidenziassero un debito superiore al 60% del loro PIL, dovesseroogni anno di. Ildovrebbe essere invece, non più obiettivi numerici uguali per tutti i Paesi, ma ma l'individuazione di traiettorie di rientro dal debito preventivamente concordate fra ciascun Paese e la Commissione.- I citatidovrebbero, di base, durare 4 anni, ma è previsto che possano essere, diventando più sostenibili anche per i Paesi più indebitati come l'Italia.- Proprio all'ultimo la Germania è riuscita a inserire nel patto di stabilità una clausola che prevede che i Paesi che hanno un rapportodebbano obbligatoriamente effettuare degli, fino a rientrare nei parametri prefissati. A questo scopo alcune simulazioni prevedono che, nel caso italiano, si renderanno necessari tagli alla spesa pubblica per circa 8 miliardi l'anno. E' evidente che questo criterio è in grado di frenare gli interventi del governo in materia di fiscalità, lavoro, previdenza e altro.- Non è stata accettata la proposta italiana dilegate ad investimenti in settori prioritari, come quelli coperti dal PNRR: digitale, ambiente, sicurezza e sanità. Si tratta di un punto fondamentale sul quale il nostro governo dovrà insistere nel corso della trattativa.Il nuovo Patto di stabilitàper il nostro Paese come affermano alcuni economisti più pessimisti. E' vero che per i Paesi a moderata crescita l'obbligo di ridurre ogni anno il rapporto deficit/PIL sicuramente è in grado di rallentare la crescita economica, ma è altrettanto vero che in una situazione di grandecome quella attuale, un indebitamento da 2.772 miliardi, privo di una traiettoria definita di rientro dal debito, può renderci moltoad eventuali ed improvvisi shock esterni.