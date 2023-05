Fondazione CDP contro la dispersione scolastica

(Teleborsa) - Sostenere e promuovere progetti capaci di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica in Italia, anche grazie al coinvolgimento attivo del corpo docenti: questo l'obiettivo del bando "",che mette a disposizione fino a 1,5 milioni di euro a favore di enti del terzo settore, organizzazioni non governative nazionali e internazionali, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di volontariato, cooperative sociali e associazioni di promozione sociale."A scuola per il futuro", secondo bando di Fondazione CDP, punta a sostenere iniziative nuove o già in corso capaci di agire sui fenomeni tipici alla base dell'interruzione o dei ritardi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.e potranno riguardare diversi ambiti di attività. Fra questi, percorsi formativi finalizzati al coinvolgimento e alla motivazione degli studenti; iniziative extra scolastiche, organizzate anche attraverso summer camp, sulle tematiche più importanti per la formazione di una cittadinanza attiva, dalla gestione dei conflitti alla parità di genere, dalla crisi climatica all'inclusione e alla partecipazione alla vita pubblica, ma anche percorsi di orientamento e formazione dedicati al personale docente."Arginare il fenomeno della dispersione scolastica è un tema cruciale se si vuole garantire uno sviluppo equo e inclusivo del nostro Paese", ha dichiarato il. "Più di uno studente su dieci in Italia vive una discontinuità nel suo percorso di formazione, con conseguenze spesso gravi che contribuiscono al depauperamento del capitale umano e all'aumento del divario sociale del nostro Paese. Il contrasto alla dispersone scolastica è uno dei temi chiave del PNRR e Fondazione CDP continuerà a dedicare risorse e competenze a questo tema"."Il bando 'A scuola per il futuro' è particolarmente importante per Fondazione CDP in quanto punta ad arginare un fenomeno che, anche attraverso il nostro Piano Strategico, abbiamo deciso di combattere con decisione. La dispersione scolastica ha conseguenze spesso gravi per lo sviluppo professionale e personale dei ragazzi: è un tema complesso e multifattoriale. Per questo punteremo sempre di più a creare risposte di sistema, anche attraverso la collaborazione con altri partner", ha dichiarato la