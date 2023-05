Mundys, Massolo: "Mobilità integrata al centro della nostra strategia"

(Teleborsa) - "Abbiamo l'ambizione di continuare a evolvere nel tempo non soltanto come gestori di infrastrutture ma anche come soggetto che in qualche modo promuova delle forme di mobilità integrata e delle forme di servizi per chi si muove. Questa è una logica di Mundys che si onora di avere fra i suoi gioielli Aeroporti di Roma". Così il, intervenuto questa mattina all'evento del Sole 24 Ore "Trasporti: nel cuore dell'economia 2023" organizzato presso il Terminal 5 dell'aeroporto di Fiumicino con il contributo di Aeroporti Di Roma."Noi siamo certamente dei gestori di infrastrutture però siamo anche dei produttori di mobilità integrata: vogliamo essenzialmente mettere insieme varie forme di mobilità, creare una piattaforma. Vogliamo essere al servizio attraverso innovazione tecnologica, attraverso l'uso intelligente degli strumenti dell'intelligenza artificiale, della fluidificazione del traffico, attraverso la creazione di un ambiente sostenibile e una interrelazione sempre più forte fra chi usa strade, aeroporti, città e i sistemi che aiutano a muoversi con maggiore agio e con maggiore fluidità"."L'appello che lanciamo alle autorità nazionali ed europee – con le quali peraltro stiamo facendo dei progressi – è a non considerare necessariamente il settore aeroportuale come un settore 'brown per definition', vale a dire un settore dato per perso che non può migliorare. Credo che l'aeroporto di Fiumicino rappresenti un simbolo vivente di come invece si possano creare delle infrastrutturesostenibili, rispettose dell'ambiente circostante e che dialoghino in maniera virtuosa con gli ambienti sui quali si installano e operano"."Non solo lo auspico ma credo che sia anche realizzabile. Sicuramente Mundys vuole giocare in questo il suo ruolo nella partita. Noiabbiamo nel nostro gruppo un'azienda importante che si chiama Yunex che fa proprio questo, vale a dire gestisce e fluidifica il traffico di oltre 70 città del mondo a cominciare da Londra, Monaco di Baviera e Singapore, attraverso un sistema di intelligenza predittiva el'uso oculato di sistemi di algoritmi proprio per evitare soste prolungate, evitare congestioni, dare percorsi, alternativi".