UniCredit, Orcel: non esclusa variazione remunerazione a favore di distribuzione cash

UniCredit

(Teleborsa) - "Al momento manteniamo, con", ma "non è esclusa una variazione della quota a favore distribuzione cash, in quanto siamo consapevoli che alcuni azionisti si aspettano un aumento della componente cash". Lo ha affermato, amministratore delegato di, nella presentazione alla comunità finanziaria dei risultati al 31 marzo 2023 "Stiamo guardando a diversi fattori, tra cui il dividend yield, e teniamo queste cose in considerazione, ma", ha puntualizzato, suggerendo cautela in quanto a modifiche della politica dei dividendi.Orcel ha spiegato che UniCredit intende "esseredel capitale", potendo garantire una remunerazione degli azionisti anche in periodi meno prosperi. "Quello che offriamo agli investitori, grazie a una forte generazione organica del capitale e un graduale rilascio del capitale in eccesso, è un rischio, con un livello di distribuzione pari a oggi o superiore", ha aggiunto.