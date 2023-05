Anima, raccolta netta positiva per 86 milioni di euro ad aprile

Anima

(Teleborsa) -, gestore patrimoniale italiano quotato su Euronext Milan, ha registrato unapositiva per 86 milioni di euro ad. La raccolta netta da inizio anno rimane negativa per 482 milioni di euro, contro i +1.605 milioni di euro dello stesso periodo del 2022. Ladel mese di aprile è stata negativa per 38 milioni di euro.A fine aprile ledal gruppo si attestano a oltre 182 miliardi di euro, in aumento dai 177 miliardi di euro di fine 2022 e in calo dai 190 miliardi di euro al 30 aprile 2022."Il risultato positivo di aprile è ascrivibile prevalentemente al segmento retail, che si è orientato verso le nuove soluzioni a reddito fisso, soprattutto nelle forme "a scadenza" e caratterizzate da una significativa diversificazione di portafoglio - ha commentato l'- Prosegue quindi il riposizionamento verso portafogli più in linea con le esigenze storicamente espresse dalla nostra base di clientela, con unin termini di raccolta netta".