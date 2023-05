EdiliziAcrobatica, ricavi prodotti consolidati salgono del 10,5% in 1° trim

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) -, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il2023 conpari a 36,8 milioni di euro, in crescita del 10,5% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente quando si attestarono a 33,3 milioni di euro.In particolare, ini ricavi prodotti del primo trimestre sono pari a 28,2 milioni, in flessione del 12,4% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente (quando avevano beneficiato degli incentivi di Stato).L'azienda segnala "l'ottima performance" di, la società del gruppo attiva nel settore dell'efficientamento energetico, che da sola ha registrato ricavi per 5 milioni."L'azienda - ha commentato il- non ha subito particolari contraccolpi dalla limitazione di strumenti quali lo sconto in fattura e la cessione del credito, perdendo appena il 12,4% dei ricavi prodotti in Italia, ampiamente recuperato grazie alle altre controllate del gruppo e alla diversificazione del business, prima tra tutte EA110 che da sola, in questo trimestre, vale un sesto del fatturato globale".