Etica SGR, Marco Carlizzi presidente dopo che Ugo Biggeri raggiunge limite mandati

(Teleborsa) - L'assemblea dei soci di, società di gestione del risparmio del gruppo Banca Etica, ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione, che resterà in carica per il triennio 2023-2025., già consigliere indipendente,, subentrando al presidente uscente Ugo Biggeri.Ilè composto da nove amministratori come il precedente. Nuove nomine per Elisabetta Carla Binacchi, Giovanni Ferri, Giacinto Palladino, Monica Selmi e Mary Thomson. Oltre al neo presidente, confermati Carlo Capotorti, Paolo Cattarin e Adriana Lamberto Floristan."Sono orgoglioso di essere stato presidente di Etica SGR per ben dodici anni e giungo alla fine di questo viaggio non senza emozione - ha commentato Ugo Biggeri - Ildi cambiamento, sia per la società sia a livello personale e rappresenta una delle caratteristiche distintive della finanza etica"Ladi Etica SGR è composta da: Banca Popolare Etica con il 51,47% del capitale sociale, Banco BPM con il 19,44%, BPER Banca con il 10,00%, Banca Popolare di Sondrio con il 9,87% e da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano con il 9,22%.