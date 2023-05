Ferrari, accordo di partnership con DXC Technology

Ferrari

(Teleborsa) -hacon, azienda globale di servizi tecnologici specializzata nella creazione delle più avanzate soluzioni digitali per il settore automotive. In base al nuovo accordo pluriennale, che sarà effettivo a partire dal quinto Gran Premio della stagione di Formula 1, a Miami (5-7 maggio 2023), DXC Technology diventeràe ildi Charles Leclerc e Carlos Sainz così come sulle tute e i caschi dei piloti."Siamo lieti di iniziare questa partnership con DXC Technology, una società che già fornisce infrastrutture ICT per i sistemi critici di Ferrari con la quale in futuro esploreremo nuove soluzioni di gestione delle risorse software in futuro", ha commentatodi Ferrari.