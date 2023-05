In rosso Wall Street nonostante apertura Fed a pausa prolungata

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

finanziario

materiali

Intel

Verizon Communication

Walgreens Boots Alliance

Amgen

JP Morgan

Chevron

Verisk Analytics

Intel

Datadog

IDEXX Laboratories

Advanced Micro Devices

Starbucks

Adobe Systems

Walgreens Boots Alliance

(Teleborsa) -, in flessione dello 0,80% sul, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da lunedì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità l', che si ferma a 4.091 punti. Leggermente negativo il(-0,64%); sulla stessa linea, in lieve ribasso l'(-0,7%).Gli investitori non hanno digerito positivamente la decisione la riunione della Fed , che si è conclusa con. In particolare, ha colpito il commento di Powell secondo cui il comitato ha "l'opinione che l'inflazione non scenderà così rapidamente"., e in quel mondo, se tale previsione è sostanzialmente corretta, non sarebbe appropriato tagliare i tassi e", ha affermato nella conferenza stampa.In discesa a Wall Street tutti idell'S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,92%),(-1,19%) e(-1,11%).del Dow Jones,(+3,02%) e(+0,84%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,63%.scende del 2,82%.Calo deciso per, che segna un -2,12%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,01%.Tra i(+7,96%),(+3,02%),(+2,86%) e(+2,55%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -9,25%.Tonfo di, che mostra una caduta del 9,17%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,35%.Scende, con un ribasso del 4,60%.Tra i datisui mercati statunitensi:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 89,7K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -63,5 Mld $; preced. -70,5 Mld $)14:30: Produttività, trimestrale (atteso -1,9%; preced. 1,7%)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 4,7%; preced. 3,2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 240K unità; preced. 230K unità)14:30: Variazione occupati (atteso 180K unità; preced. 236K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,6%; preced. 3,5%).