Norvegia, banca centrale alza tassi al 3,25%. Probabile altro rialzo a giugno

(Teleborsa) - Il Comitato di politica monetaria della, banca centrale della Norvegia, ha deciso all'unanimità di a, in linea con le attese. Inoltre, ha segnalato che "è molto probabile che il tasso ufficiale venga ulteriormente innalzato a giugno".Il Comitato, si legge nello statement rilasciato a fine riunione, "ritiene che sia necessario un tasso ufficiale più elevato per smorzare", descritta come "del 2%". La crescita dell'economia norvegese è rallentata, ma l'attività rimane elevata. Il mercato del lavoro è teso e la crescita salariale dovrebbe essere più elevata nel 2023 rispetto allo scorso anno.Viene sottolineato che la maggioree ilcontribuiranno a mantenere elevata l'inflazione."Se la corona rimane più debole del previsto o le pressioni nell'economia persistono, potrebbe essere necessario un", ha affermato la governatrice Ida Wolden Bache.