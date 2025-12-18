Milano 17-dic
Borse asiatiche in rosso con tech. Tokyo sconta probabile rialzo tassi BoJ

(Teleborsa) - I mercati asiatici chiudono una sessione negativa, in scia alle perdite incassate da Wall Street, soprattutto dal Nasdaq, che torna ad essere penalizzato dai timori di scoppio di una bolla nel comparto AI.

La Borsa di Tokyo sconta anche un sentiment negativo, in vista di un probabile rialzo dei tassi di interesse da parte della Bank of Japan nella riunione che si concluderà venerdì. Aspettative che si sono ravvivate a causa di un'inflazione troppo vischiosa e di uno yen debole, due problematiche che la banca centrale sta combattendo. L'indice Nikkei 225 ha chiuso in calo la seduta (-0,83%), portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi avviata lunedì scorso, mentre si muove in controtendenza Shenzhen, che guadagna l'1,24% rispetto alla seduta precedente.

Sotto la parità Hong Kong, che mostra un calo dello 0,48%; con analoga direzione Seul (-1,38%).

Pressoché invariata Mumbai (+0,13%); sui livelli della vigilia Sydney (+0,02%).

Appiattita la performance dell'euro contro la valuta nipponica, che tratta con un modesto +0,18%. Sostanziale invarianza per l'euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile -0,02%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che tratta con un moderato +0,02%.

Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari 1,97%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,78%.

