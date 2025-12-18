Borse asiatiche in rosso con tech. Tokyo sconta probabile rialzo tassi BoJ

Nikkei 225

euro contro la valuta nipponica

euro nei confronti della divisa cinese

euro contro il dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, in scia alle perdite incassate da Wall Street, soprattutto dal, che torna ad essere penalizzato dai timori di scoppio di unaLasconta anche un, in vista di unnella riunione che si concluderà venerdì. Aspettative che si sono ravvivate a causa di un'inflazione troppo vischiosa e di uno yen debole, due problematiche che la banca centrale sta combattendo. L'indiceha chiuso in calo la seduta (-0,83%), portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi avviata lunedì scorso, mentre si muove in controtendenza, che guadagna l'1,24% rispetto alla seduta precedente.Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,48%; con analoga direzione(-1,38%).Pressoché invariata(+0,13%); sui livelli della vigilia(+0,02%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,18%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,02%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,02%.Il rendimento per l'è pari 1,97%, mentre il rendimento deltratta 1,78%.