Borse asiatiche in rosso con tech. Tokyo sconta probabile rialzo tassi BoJ

(Teleborsa) - I mercati asiatici chiudono una sessione negativa
, in scia alle perdite incassate da Wall Street, soprattutto dal Nasdaq
, che torna ad essere penalizzato dai timori di scoppio di una bolla nel comparto AI
.
La Borsa di Tokyo
sconta anche un sentiment negativo
, in vista di un probabile rialzo dei tassi di interesse da parte della Bank of Japan
nella riunione che si concluderà venerdì. Aspettative che si sono ravvivate a causa di un'inflazione troppo vischiosa e di uno yen debole, due problematiche che la banca centrale sta combattendo. L'indice Nikkei 225
ha chiuso in calo la seduta (-0,83%), portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi avviata lunedì scorso, mentre si muove in controtendenza Shenzhen
, che guadagna l'1,24% rispetto alla seduta precedente.
Sotto la parità Hong Kong
, che mostra un calo dello 0,48%; con analoga direzione Seul
(-1,38%).
Pressoché invariata Mumbai
(+0,13%); sui livelli della vigilia Sydney
(+0,02%).
Appiattita la performance dell'euro contro la valuta nipponica
, che tratta con un modesto +0,18%. Sostanziale invarianza per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che passa di mano con un trascurabile -0,02%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che tratta con un moderato +0,02%.
Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese
è pari 1,97%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
tratta 1,78%.