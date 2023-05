Stevanato, ricavi in aumento del 12% a 238 milioni di euro nel 1° trim

Stevanato

(Teleborsa) -, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nella produzione di soluzioni per il contenimento e la somministrazione di farmaci, ha chiuso ilconin aumento del 12% a 238 milioni di euro (circa l'11% a cambi costanti), rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, trainati principalmente dalla crescita in entrambi i segmenti di attività e dal continuo shift verso soluzioni ad alto valore.Ilè aumentato di 20 punti base al 32%. L'è stato pari a 0,11 euro (vs 0,10 euro un anno fa), uguale all'EPS rettificato."Stiamo investendo in piattaforme di crescita per espandere la nostra capacità di soluzioni di alto valore più accrescitive al fine di soddisfare la domanda dei clienti - ha commentato il- Con la crescita prevista in biologics, vediamo ampie opportunità nelle classi di trattamento come GLP1, anticorpi monoclonali, applicazioni di mRNA e biosimilari, e siamo ben posizionati per capitalizzare le tendenze favorevoli del settore che prevediamo guideranno una crescita organica duratura".Per il primo trimestre del 2023, isono diminuiti a circa 236 milioni di euro, rispetto ai 324 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno, a causa della diminuzione prevista degli ordini Covid-19 e della normalizzazione dei modelli di ordinazione dei clienti con le catene di fornitura globali che continuano a stabilizzarsi. Ilammonta a circa 955 milioni di euro.La società hadi ricavi per l'intero anno 2023 nell'intervallo da 1,085 miliardi di euro a 1,115 miliardi di euro, EPS rettificato tra 0,58 e 0,62 euro ed EBITDA rettificato nell'intervallo da 290,5 milioni di euro a 302,5 milioni di euro.