Tenaris, soci approvano bilancio e dividendo. Eletto CdA

Tenaris

(Teleborsa) - L'di, colosso italiano della fornitura di tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, haannuale di 0,51 dollari per azione (o 1,02 dollari per ADR), che rappresenta una somma complessiva di circa 602 milioni di dollari e include l'acconto sul dividendo di 0,17 dollari per azione (0,34 dollari per ADR), o circa 201 milioni di dollari, pagati nel novembre 2022.Tenarisannuale per un importo di 0,34 dollari per azione (o 0,68 dollari per ADR), in dollari, il 24 maggio 2023, con ex-dividend date 22 maggio 2023 e record date 23 maggio 2023.L'assemblea generale annuale ha deliberato die hadi: Simon Ayat, Roberto Bonatti, Carlos Condorelli, Germán Curá, Maria Novales Flamarique, Gianfelice Mario Rocca, Paolo Rocca, Jaime Serra Puche, Monica Tiuba e Guillermo Vogel. Tutti i consiglieri rimarranno in carica fino all'assemblea che sarà convocata per deliberare sul bilancio 2023.