Tentato attacco Cremlino, sale tensione: bombe russe su Kiev

Odessa,

(Teleborsa) - Nella notte attacchi aerei sono stati lanciati da forze russe sued altre città ucraine, inclusasenza (sembra almeno fino ad ora) provocare vittime., mentre gli allarmi aerei sono risuonati nelle regioni di Chernihiv, Sumy, Poltava,e in alcune aree della regione di Kirovograd.Gli attacchi russi di questa notte contro Kiev, come detto, non hanno provocato vittime o danni, ha reso noto su Telegram l'amministrazione della capitale ucraina. Da parte sua, il Comando Operativo Sud dell'Esercito ha affermato che su Odessa sono stati lanciati 15 droni, 12 dei quali sono stati distrutti e tre hanno colpito i dormitori di una scuola senza provocare feriti o vittime.In particolare, la Russia ha lanciato nella notte 24 droni kamikaze sull'Ucraina, di cui 18 sono stati distrutti: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica delle Forze Armate di Kiev, come riporta Rbc-Ucraina. Gli attacchi, ha precisato l'Aeronautica, sono stati effettuati dalle direzioni settentrionale e meridionale e sono stati lanciati dallacon le parole dell'Ambasciatore russo negli Usa, Anatoly Antonov, riporta la Tass. "Cosa farebbero gli americani - ha detto il diplomatico - se un drone colpisse la Casa Bianca, il Campidoglio o il Pentagono?. La risposta è ovvia per chiunque: la punizione sarebbe dura e inevitabile. La Russia risponderà a questo atto di terrorismo sconsiderato e arrogante. Risponderà quando lo riterrà necessario. Risponderà in base alle valutazioni della minaccia che Kiev ha creato per la leadership del nostro Paese". Antonov ha anche definito i commenti dei funzionari di Washington "sorprendentemente cinici e assurdi".