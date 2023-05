Volkswagen, ricavi salgono del 22% a 76 miliardi di euro nel primo trimestre

Volkswagen

(Teleborsa) - Il gruppo automobilistico tedescoha registratoin crescita del 22% a 76 miliardi di euro nel, trainati principalmente da una ripresa dei volumi di vendita in Europa e Nord America. Inoltre, il miglioramento dei prezzi ha avuto un effetto positivo.L'prima degliè aumentato del 35% a 7,1 miliardi di euro. Il margine corrispondente è aumentato al 9,3%, ed è stato quindi al di sopra del corridoio obiettivo previsto dal 7,5 all'8,5%.Laha generato unadi 2,2 miliardi di euro nel primo trimestre del 2023. Il capitale circolante ha sofferto di continue interruzioni nelle catene di fornitura ed è aumentato di 1,9 miliardi di euro su base annua. Il flusso di cassa netto conteneva anche 0,4 miliardi di euro di cash out da operazioni di fusione e acquisizione nel trimestre."Volkswagen Group ha avuto un inizio incoraggiante per il 2023 con una forte crescita dei ricavi e dell'utile operativo prima degli effetti negativi derivanti dalle operazioni di copertura delle materie prime - ha commentato il- Sulla base di questa solida performance e di un portafoglio ordini di 1,8 milioni di veicoli alla fine del primo trimestre,".