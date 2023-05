Piazza Affari maglia rosa in Europa con rally TIM e banche

TIM

(Teleborsa) -nell'ultima seduta della settimana, con gli indici che terminano vicini ai massimi di giornata, guidati dal FTSE MIB. A trainare Piazza Affari è il, che risulta ilsui nuovi timori per le turbolenze degli istituti statunitensi. Ad aiutare il sentiment sono anche i, che sono risultati migliori delle attese : ad aprile i nuovi occupati non agricoli sono stati pari a +253 mila (contro +185 mila attesi e +165 mila precedenti), mentre il tasso di disoccupazione è sceso a 3,4% da 3,5% precedente.Spicca ildi, dopo che il CdA ha deciso di concedere altro tempo agli offerenti per presentare un rilancio sulla rete. In, dopo che ha battuto le attese nel primo trimestre e aver detto che per il 2025 vede la prospettiva di un "chiaro e forte" rialzo dei target., nonostante i dati sui ricavi del primo trimestre in forte crescita e sopra le attese.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,102. Si abbattono le vendite sull', che scambia a 2.012,2 dollari l'oncia, in forte calo dell'1,91%. Pioggia di acquisti sul(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 4,29%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +189 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 4,19%.ben impostata, che mostra un incremento dell'1,44%, tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,98%, e in luce, con un ampio progresso dell'1,26%.Scambi in forte rialzo per la, con il, che sta mettendo a segno un guadagno del 2,54%; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa il, che arriva a 29.510 punti.Su di giri il(+1,62%); con analoga direzione, effervescente il(+1,8%).di Milano, troviamo(+8,08%),(+6,09%),(+4,88%) e(+4,68%).del FTSE MidCap,(+4,25%),(+3,94%),(+3,92%) e(+3,68%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,89%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,51%.