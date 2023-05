Eventi e scadenze: settimana dell'8 maggio 2023

Lunedì 08/05/2023

3D Systems

Banca MPS

Banco BPM

Cairo Communication

Eurogroup Laminations

Leonardo

Nusco

Paypal

Pharmanutra

Poste Italiane

RCS

Toscana Aeroporti

Tyson Foods

Valsoia

Martedì 09/05/2023

Acea

AirBnb

Autogrill

Avio

Azimut

Banca MPS

Banca Popolare di Sondrio

Banco di Desio e della Brianza

BPER

Brembo

Cementir

Civitanavi Systems

Credem

DiaSorin

Enervit

Fincantieri

Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm

Fineco

Fox

Gibus

Growens

Inwit

Leonardo

Pdf Solutions

Saccheria F.Lli Franceschetti

Svas Biosana

Terna

Unidata

Unieuro

Mercoledì 10/05/2023

Acea

Acinque

Aeffe

B.F

Banca Mediolanum

Bed Bath & Beyond

Cellularline

Eles

Enel

ENI

ENI

Fiera Milano

Groupon

Hera

Il Sole 24 Ore

Immsi

Industrie De Nora

Italian Exhibition Group

Italmobiliare

Met.Extra Group

Mondadori

Mondadori

Nexi

Piovan

Revo Insurance

Saras

Snam

Sol

Telecom Italia

Terna

Tesmec

The Italian Sea Group

The Italian Sea Group

Tinexta

Tod's

Trevi

Walt Disney

Wendy's

Giovedì 11/05/2023

A2A

Antares Vision

Aquafil

Ascopiave

Ascopiave

Banca Generali

Banca Ifis

Bff Bank

Bialetti

Biesse

Caleffi

D'Amico

Datalogic

De' Longhi

Digital Bros

doValue

ENAV

Equita Group

ERG

Esprinet

Fnm

Gefran

Geox

Geox

Illimity Bank

Industrie De Nora

IREN

IREN

Iveco

Iveco

Mediobanca

Nexi

Philogen

Pininfarina

Pirelli

Prysmian

Rai Way

Ratti

Recordati

Renergetica

Sabaf

Sanlorenzo

Seco

Somec

Technogym

Telecom Italia

Tesselis

Trevi

Txt E-Solutions

Unipol

UnipolSai

Wiit

Wiit

Venerdì 12/05/2023

Alerion Clean Power

Ambromobiliare

B&C Speakers

Banca Sistema

Buzzi Unicem

Buzzi Unicem

Caleffi

Carel Industries

Centrale Del Latte D'Italia

ERG

Esprinet

Eurogroup Laminations

Gabetti

Gequity

Giglio Group

Iervolino & Lady Bacardi Entertainment

Illimity Bank

Imprendiroma

Indel B

It Way

Landi Renzo

Luve

MARR

Mondo TV

Newlat Food

Pininfarina

RCS

Saes Getters

Servizi Italia

Spindox

(Teleborsa) -- Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Il Festival è organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS),con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all'Italia di attuare l'Agenda 2030 delle Nazioni unite e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)- Si svolge al distretto MIND - Milano Innovation District, il Festival in cui "il futuro è protagonista", organizzato da Lendlease, in collaborazione con Arexpo. Una settimana dedicata all'innovazione con un palinsesto di oltre 100 eventi, suddivisi per filoni tematici: come fare sistema in Italia, le città sostenibili, il futuro della Salute, le success stories di MIND, le nuove frontiere della formazione- La Croce Rossa Italiana mette in campo iniziative, eventi e appuntamenti, oltre a una campagna di comunicazione "E poi ci siamo incontrati", per celebrare la festa di tutti i Volontari, in una settimana dedicata all'Associazione, dall'8 al 14 maggio- La Fiera B2B per l'ecosistema agro-alimentare, in collaborazione con la FAO, si tiene in Fiera Milano a Rho. Piattaforma di riferimento in Italia per l'incontro domanda-offerta nella filiera agroalimentare, con dibattiti, anticipazioni del futuro e innovazione sostenibile nel segno dell'internazionalizzazione e con con le ultime novità robotiche e satellitari nelle campagne italiane. Partecipazione, tra gli altri, del ministro Lollobrigida e del presidente Coldiretti, Prandini- Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 9 e 10 marzo 202308:30 -- Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra a Montecitorio il Presidente del Consiglio nazionale della Confederazione Svizzera, Martin Candinas09:45 -- Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra a Montecitorio il Presidente della Knesset, Amir Ohana10:00 -- Intervento del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione dell'inaugurazione della mostra fotografica "Knesset e Camera dei deputati: 75 anni di storia e di democrazia parlamentare", allestita presso il Corridoio dei Busti di Palazzo Montecitorio10:30 -- Portaerei Cavour, Civitavecchia, evento "Le vie dell’acqua: nuovi spazi economici e strategici per l’Italia nel mare", organizzato da Confindustria e Marina Militare. Partecipa Carlo Bonomi, Presidente Confindustria11:30 -- Il Presidente Mattarella sarà a Palazzo Madama per la Cerimonia celebrativa del 75° anniversario della prima seduta dell'aula del Senato della Repubblica11:30 -- Nell'Aula del Senato, si tiene la cerimonia celebrativa del 75° anniversario della prima seduta del Senato della Repubblica svolta l'8 maggio 194814:30 -- La Commissione Politiche Ue svolge l'audizione di rappresentanti di Infratel Italia, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit- Borsa di Londra chiusa per festività- Comunicazione medio-lungo- Risultati di periodo- CDA: Resoconto intermedio di gestione - I° trimestre 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022 (in unica convocazione)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio 2022 e rinnovo del Consiglio di Amministrazione.- prima convocazione- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31/12/2022 (unica convocazione)- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Il 9 maggio si celebra l'anniversario della dichiarazione Schuman, che ha dato il via al processo di integrazione europea, con eventi e attività in tutta Europa. L'Ufficio del Parlamento europeo in Italia in collaborazione con la Commissione europea e con l’Associazione Italian Digital Revolution, organizza una visita virtuale del Parlamento europeo nel Metaverso che sarà presentata al Ministro Fitto con l'utilizzo delle più recenti tecnologie digitali- Il Congresso Nazionale Federconsumatori APS: Facciamo la differenza. Nuovi diritti, nuove tutele, nuova rappresentanza, si svolge a Rimini. Intervengono, tra gli altri, il ministro Urso, il Presidente della Fondazione GIMBE, il Presidente di Federconsumatori, il Presidente X Commissione Industria Camera dei Deputati e il Segretario Generale CGIL- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Festival indipendente che crede che il grande cinema debba avere un impatto importante sulla società. Oltre 30 film e documentari sulle cause sociali e ambientali più discusse e urgenti del momento e un concorso per giovani registi da tutto il mondo. Il Riviera International Film Festival si svolge alla Baia del Silenzio a Sestri Levante- La decima edizione di Made in Steel, la Conference & Exhibition internazionale dedicata alla filiera dell'acciaio, si terrà a fieramilano Rho. Il titolo sarà "GENERATIONS, re-imagining our world". Parteciperanno i maggiori player italiani ed europei della filiera siderurgica- Pubblica l'outlook sull'energia- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, interviene con un video messaggio al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023, organizzato da ASviS- Nuovo evento sulla tecnologia e l'innovazione nel settore delle attività spaziali in Italia, per scoprire le sfide della New Space Economy e conoscerne le principali innovazioni tecnologiche e le prospettive per il futuro. La manifestazione prevede una serie di talk tenuti da relatori qualificati, tra cui manager di enti pubblici, grandi aziende, pmi e start-up. Si svolge al centro espositivo Lariofiere di Erba09:30 -- Evento organizzato da TeamSystem e The European House – Ambrosetti, dedicato alla comunità dei professionisti economici e dei giuristi di impresa (commercialisti e consulenti del lavoro) per discutere su riforma fiscale e PNRR. Interverranno, tra gli altri, il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Vice Presidente della Camera dei Deputati e il Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato. L'eventi si svolge a Cernobbio09:30 -- L'evento, organizzato da IR Top Consulting a Milano, offre agli investitori istituzionali italiani ed esteri e agli investitori retail l'opportunità di approfondire i risultati raggiunti e le strategie di crescita delle PMI di eccellenza quotate sul mercato Euronext Growth Milan10:00 -- Nuovo appuntamento del ciclo di incontri "Italia 2023: Persone, Lavoro, Impresa", la piattaforma di dialogo con i massimi esponenti del mondo delle istituzioni, della finanza e dell'impresa, promossa da PwC Italia con il gruppo editoriale GEDI, dal titolo "Sostenibilità e regole UE:implicazioni per le imprese". Intervento, tra gli altri del ministro Gilberto Pichetto Fratin10:00 -- Deposizione di una corona in Via Caetani in occasione dell'anniversario dell'uccisione dell'on. Aldo Moro alla presenza del Presidente Mattarella11:00 -- "Due giorni di valore per il futuro sostenibile dell'edilizia" Re-Build - Centro Congressi Riva del Garda- Il saluto, in collegamento, del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, aprirà i lavori11:00 -- Quirinale - Cerimonia per il Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo alla presenza del Presidente Mattarella14:15 -- Presso la Sala del Mappamondo, le Commissioni riunite Esteri di Camera e Senato svolgono l'audizione del Presidente della Knesset israeliana, Amir Ohana14:30 -- La VI Commissione Finanze svolge l'audizione Abi su Delega riforma fiscale17:00 -- Il Convegno, organizzato da Associazione CAIA e CFA Society Italy, a scopo puramente formativo e divulgativo, vuole far luce sugli investimenti in infrastrutture, e fornire un quadro oggettivo direttamente dalla voce degli esperti, che investono e selezionano questa tipologia di asset. L'evento inizierà con il discorso di benvenuto di Laura Merlini e a seguire ci saranno due tavole rotonde moderate da Alessandra Pasquoni, alle quali interverranno Corrado Santini, Roberta Neri, Joaquín Camacho Calderón, Carla Ferrari, Enrico Cibati, Graziana Scampoli e Simone Francazi. L'evento si terrà presso l'Auditorium di Cassa Forense a Roma- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2023- Risultati di periodo- CDA: Andamento dei ricavi consolidati alla data del 31 marzo 2023- CDA: Approvazione informazioni periodiche aggiuntive al 31 marzo 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call di presentazione dei Risultati del Primo Trimestre 2023 con il CEO Luigi Lovaglio - h 9.00- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione della relazione finanziaria trimestrale al 31 marzo 2023- Appuntamento: Conference call sui risultati consolidati al 31 marzo 2023 con l'AD, Piero Luigi Montani - CDA: Risultati consolidati al 31 marzo 2023- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 31.03.2023- CDA: Approvazione dati trimestrali consolidati Primo Trimestre 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2023- Assemblea: Bilancio- CDA: Resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2023- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio 2022 e rinnovo del Consiglio di Amministrazione.- seconda convocazione- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2022 e destinazione degli utili- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio- La 28esima edizione di RESTAURO si svolge a Ferrara, in collaborazione con MAECI e ICE AGENZIA. Punto di riferimento a livello mondiale nell'ambito dei beni culturali e luogo d'incontro di aziende, istituzioni e mondo della ricerca. Focus su digitalizzazione dei beni culturali, sicurezza sismica degli edifici storici, transizione ecologica, formazione dei restauratori e ruolo strategico del patrimonio culturale- Il Presidente Mattarella andrà a Oslo per la visita di Stato nel Regno di Norvegia- Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve- Evento all'insegna dell'innovazione tecnologica. Scopo del Forum è avviare un confronto sulle nuove tecnologie a disposizione e sulle possibili integrazioni di tutti i vettori energetici, alla luce dei nuovi obiettivi ambientali europei. La manifestazione si svolge al Gazometro Eni. Partecipano, tra gli altri, i ministri Pichetto Fratin e Salvini, il Sottosegretario Ministero delle Imprese e del Made in Italy e i Presidenti di ENEA e ENAC09:30 -- Durante la presentazione dell'IREX Annual Report 2023 di Althesys: "Le rinnovabili italiane nel contesto globale, tra il balzo degli investimenti e la riforma del mercato elettrico", si confronteranno alcuni dei principali operatori e stakeholder del settore. Tra gli interventi, il Ministro Pichetto Fratin, i Presidenti di GSE e Elettricità Futura e i CEO di Edison, Enel Green Power e Althesys10:00 -- L'evento annuale, organizzato da Il Sole 24 Ore e dedicato all'industria del lusso, si svolge a Milano. Ci saranno i leader del mercato e i maggiori esperti italiani e internazionali con interviste, riflessioni, confronti e dibattiti in una giornata dedicata al lusso. Interverranno, tra gli altri, il Presidente Camera Nazionale della Moda Italiana e gli AD di Dolce & Gabbana e di LVMH Métiers d'Art10:00 -- L'Istat presenta i primi risultati della seconda edizione del Censimento Permanente delle Istituzioni Non Profit relative alle principali caratteristiche del settore11:00 -- Quirinale - Cerimonia di presentazione dei candidati ai premi "David di Donatello" alla presenza del Presidente Mattarella11:00 -- Una piattaforma di analisi e monitoraggio dei fabbisogni di nuove competenze, di rigenerazione di figure professionali su ambiti distintivi per il Paese e di profili a sostegno dei nuovi business, sviluppato da Intesa Sanpaolo in partnership con Università LUISS Guido Carli, Accenture, DIGIT’ED e Siref Fiduciaria. L'evento si svolge a Milano, presso la Sala Congressi Intesa Sanpaolo11:00 -- Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana - Aprile 202311:00 -- Al convegno, organizzato da Gardant e LUISS School of Law, parteciperanno professionisti del settore, accademici e rappresentanti delle istituzioni. Sarà l'occasione per presentare i risultati dell'Osservatorio del mercato delle Non Performing Exposure, nato dalla collaborazione tra Gardant e LUISS. L'evento si svolgerà presso il Campus Luiss a Roma14:00 -- Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, farà i saluti istituzionali al Forum Fuels Mobility, al Gazometro Eni14:00 -- Convegno promosso da FondItalia sulla competitività del mercato del lavoro italiano che si terrà alla Camera dei Deputati, a cui parteciperanno, tra gli altri, il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone e il sottosegretario Claudio Durigon14:30 -- Il convegno "La Corte costituzionale e la sua recente giurisprudenza tra scienza e diritto", si svolge presso la Sala Matteotti, alla Camera dei Deputati. Interviene il Vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli16:00 -- Presso l'Aula del II piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolge l'audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), Giacomo Lasorella- Asta BOT- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2022 e della destinazione degli utili- Appuntamento: Comunicato stampa- Assemblea: Relazione finanziaria annuale 2022 - Unica convocazione- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione relativo al trimestre in chiusura al 31.03.2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2023- Appuntamento: Presentazione dei risultati alla comunità finanziaria- CDA: Approvazione della Trimestrale Consolidata al 31.03.2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria al 31 marzo 2023- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2023- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione delle informazioni selezionate indicative all’andamento dell’attività relativa al primo trimestre 2023 (Ricavi; EBITDA; Backlog; Posizione Finanziaria Netta) e del relativo comunicato stampa contenente l’informativa trimestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Importante appuntamento dedicato ai temi della natalità e del welfare familiare. Interverranno personalità di alto profilo appartenenti al mondo politico, economico, delle imprese e della società civile. Tra i partecipanti, ci saranno il Santo Padre Francesco e il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, i Ministri Valditara, Roccella, Giorgetti e Urso, Tajani e Salvini, i presidenti di TIM e Danone e l'AD di CDP. L'evento si svolge a Roma, presso l'Auditorium della Conciliazione- Riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali del G7 a Niigata, in Giappone. Il ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde e Paolo Gentiloni parteciperanno al vertice- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Turismo internazionale dell'Italia09:30 -- L'evento "Made in Italy: nuovi scenari per le imprese", organizzato dai Giovani Imprenditori Confindustria e TeamSystem, si svolge a Milano. Partecipa, tra gli altri, Riccardo Di Stefano, vice presidente Confindustria e presidente G.I. di Confindustria09:30 -- All'evento, che si svolge a Torino, partecipano, tra gli altri i ministri Daniela Santanchè, Adolfo Urso, Paolo Zangrillo e Gilberto Pichetto Fratin, il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi e il Vicepresidente di Lavazza, Marco Lavazza09:30 -- Il Convegno di presentazione dei risultati della Ricerca 2023 dell'Osservatorio HR Innovation Practice "Vita, lavoro, felicità: disegnare una nuova relazione tra organizzazione e persone", promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano, si è proposto di studiare le principali sfide della Direzione HR in questo periodo e di delinearne con occhio critico l'evoluzione10:00 -- Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, interviene in apertura, dopo i saluti iniziali, ai 50 anni di Confindustria Piemonte (in video collegamento)10:00 -- Obiettivo del webinar di AICE (Associazione Italiana Commercio Estero), che si svolge a Milano, è di presentare una panoramica sugli strumenti di finanza agevolata a disposizione delle imprese in tre ambiti di particolare importanza e attualità, come l'internazionalizzazione, la transizione ecologica ed il digitale13:00 -- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali- Asta medio-lungo- CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria al 31 Marzo 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati 1Q 2023 - CDA: Schemi di bilancio individuale e consolidato al 31 marzo 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie trimestrali al 31 marzo 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive al 31/03/2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione dell’Interim Management Statement al 31.03.2023 - A seguire comunicato stampa.- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati finanziari alla comunità finanziaria- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31/03/2023 - Comunicato stampa- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari e investitori istituzionali- Appuntamento: Webcast audio per la presentazione dei risultati finanziari per il primo trimestre del 2023 - h 11.00- CDA: Risultati del I trimestre 2023- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati 1Q23 e conference call con il CEO Alberto Nagel - h 15.00 - CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31.3.2023- Appuntamento: Presentazione dei risultati 1Q23 e conference call- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 31 marzo 2023, quale rendicontazione finanziaria aggiuntiva su base volontaria- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 31 marzo 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call per la presentazione alla comunità finanziaria dei Risultati del primo trimestre 2023 - h 11.00- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2023- CDA: Approvazione del resoconto intermedio consolidato di gestione al 31.03.2023- Appuntamento: Presentazione dei risultati alla comunità finanziaria- Islanda - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Danimarca e Bulgaria- DBRS pubblica la revisione del merito di credito- Italia - Fitch pubblica la revisione del merito di credito- Riunione informale dei ministri degli Affari esteri - Gymnich meeting- Unione Europea e Lussemburgo - DBRS pubblica la revisione del merito di credito- Croazia e Lituania - Moody's pubblica la revisione del merito di credito- Regolamento BOT- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione informazioni trimestrali aggiuntive al 31 marzo 2023- Assemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Partecipazione alla TP ICAP Midcap Conference, organizzata da TP ICAP Midcap- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati al 31 marzo 2023 con Matteo Liberali (CEO ), Eligio Macchi (CFO ) e Michele Garulli (IRM) - CDA: Presentazione risultati al 31.03.2023- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive